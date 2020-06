Napoli, Osimhen atteso a Napoli. ADL chiude il primo grande acquisto?

Una vera e propria bomba di mercato quella riportata oggi dal portale Si Gonfia La Rete, secondo cui, a Napoli oggi sbarcherà l’agente Victor Osimhem per trattare un possibile trasferimento in Campania. E, continua il portale, con lui potrebbe esserci anche il calciatore, il quale potrebbe approfittarne per iniziare a vedere il centro di Castel Volturno.

I tifosi napoletani, ovviamente, sperano che non si tratti del solito ‘colpo’ che sfumerà una volta che si inizierà a parlare di cifre. Un po’ come successo lo scorso anno con Pepè.

Osimhem viene valutato dal Lille ben 60 milioni di euro, una cifra che il Napoli sarebbe disposto a versare al club francese dopo aver definito la cessione di Arek Milik. L’attuale attaccante del Napoli, infatti, non ha trovato l’accordo contrattuale con gli azzurri e dirà addio al termine della stagione.

L’attaccante del Lille, comunque, avrebbe già accettato di trasferirsi a Napoli. Conferme, in tal senso, arrivano anche da Alfredo Pedullà, il quale, su Twitter, scrive: “Milik: contatto con l’entourage nei prossimi giorni. Il Napoli vuole i soldi da utilizzare per Osimhen che ha già detto sì da settimane. Primissima scelta“.

Con Osimhen il Napoli farebbe davvero un gran bel colpo per l’attacco. Nelle ultime due stagioni, infatti, sono 38 le marcature messe a segno dal calciatore del Lille. Considerando la cifra in questione, però, i tifosi sono un po’ preoccupati. L’acquisto più costoso di sempre, Hirving Lozano, non sta dando un grande contributo agli azzurri e temono una fine simile per Osimhen.