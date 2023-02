Napoli, Osimhen beccato a mettere like ad un post del Manchester United

Victor Osimhen è uno dei protagonisti di questa stagione d’oro del Napoli. Il giocatore è molto apprezzato soprattutto in Inghilterra, dove i tabloid inglesi monitorano attentamente la situazione.

Premier più vicina?

Il Corriere del Mezzogiorno ha analizzato la situazione di Osimhen facendo leva su un like lasciato dal calciatore ad un post del Manchester United. Un like che, secondo gli inglesi, vale più di mille parole. “Anche il prestigioso Daily Mail, il quotidiano popolare britannico, ha raccontato di un interesse sempre più vivo del Manchester United per Osimhen” si legge tra le pagine del quotidiano.

“L’allenatore olandese Erik ten Hag, secondo il Daily Mail, ha indicato alla proprietà del club britannico di concentrare tutti i suoi sforzi per acquistare il talentuoso giocatore del Napoli che ha il contratto in scadenza nel 2025. Un like su un post del Manchester United, dopo una vittoria, è diventato virale in Inghilterra e non solo. Sempre secondo il quotidiano britannico, quest’estate potrebbe scatenarsi una vera e propria asta.

Lo United cederà il francese Anthony Martial (che non ha convinto ten Hag) e ha raccolto davvero poco in termini realizzativi. Quindi, metterebbe sul piatto tutte le fiches per dare l’assalto ad Osimhen e contrapporlo ad Erling Haaland che sta realizzando gol a raffica con i cugini e rivali del Manchester City” scrive il CdM.