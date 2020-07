Napoli – Osimhen, c’è l’accordo totale con il calciatore: ora si tratta con il Lille

La visita nel territorio partenopeo e le chiacchierate con il patron azzurro Aurelio De Laurentiis e l’allenatore Gennaro Gattuso hanno spazzato via anche gli ultimi dubbi di Victor Osimhen. Come confermato in queste ultime ore anche dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, il centravanti del Lille ha ribadito il suo sì al Napoli.

Una risposta positiva, aggiunge il giornalista, che arriva ‘senza se e senza ma’. Vi erano comunque pochi dubbi sul raggiungimento dell’accordo tra il Napoli ed Osimhen. Gli ultimi nodi da sciogliere riguardano invece la trattativa tra i due club.

Anche il Lille infatti ha incassato la volontà del calciatore di trasferirsi in quel di Napoli e difficilmente si opporrà a tale scelta. Ovvio però che il club francese non sia intenzionato a fare sconti, anzi. Il cartellino del centravanti nigeriano non è dei più economici ed il suo valore si aggira sui 60 milioni.

Una cifra alta ma che non spaventa il Napoli. Il club partenopeo vorrebbe inserire nella trattativa anche un’altra pedina dal Lille: si tratta del difensore centrale Gabriel. Il valore di quest’ultimo è stimato intorno ai 25 milioni di euro.

Il duplice colpo da provare con la squadra francese è molto dispendioso. Per attutire la quantità di cash necessari, Aurelio De Laurentiis vorrebbe provare ad inserire nella trattativa una contropartita tecnica molto gradita dai francesi: l’ala algerina Adam Ounas.