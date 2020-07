Napoli, Osimhen cerca conferme in Koulibaly sul fenomeno razzismo in città

Victor Osimhen è l’uomo su cui potrà contare mister Gattuso per rinnovare il suo reparto avanzato per la prossima stagione. Il centravanti e all’occorrenza attaccante esterno del Lille è stato avvistato in più di un’occasione a Napoli in compagnia della sua famiglia, dettaglio che non è sfuggito a tanti tifosi e addetti ai lavori. Ma non è tutto.

Come riporta il Corriere del Mezzogiorno il giocatore oltre a sincerarsi della vita in città ha voluto contattare anche un membro della rosa partenopea per capire se a Napoli si fossero mai manifestati episodio di odio razziale. Una vicenda che sta infuocando i palcoscenici di tutto il mondo e questione assai indigesta soprattutto per sportivi di colore. La dirigenza aveva provato a rassicurare il ventiduenne nigeriano ma evidentemente a lui, quelle parole, non sono bastate.

La mossa di Osimhen è stata quella di contattare direttamente Kalidou Koulibaly, centrale difensivo senegalese da anni vero totem della retroguardia del Napoli. Il pilastro di difesa ha subito provveduto a rincuorare il giovane africano sull’assenza più assoluta di episodi di razzismo , parlando di una città che accoglie chiunque col massimo dell’ospitalità e affetto. Sicuramente il pubblico partenopeo gradirà ancor di più la presenza del giovane goleador qualora il suo bottino di reti si faccia cospicuo a partire dal prossimo anno.

La trattativa sembra dunque procedere con i migliori favori. Giuntoli e De Laurentiis proseguono nell’opera di convincimento fiduciosi di un sì ormai prossimo. Il Lille sarà ricompensato dal passaggio in Azzurro con un assegno da quasi 30 milioni di euro, mentre il giocatore guadagnerà una cifra ancora top secret da qui ai prossimi 4 anni.

La sua ambivalenza sul fronte d’attacco potrà sostituire con relativa facilità i partenti Milik e Callejon. Il polacco potrebbe trovare nuove sfide in Italia con la Juventus sempre pronta ad offrirgli una chance nel reparto avanzato torinese. Lo spagnolo, segnalato di ritorno in Andalusia, potrà continuare la sua esperienza calcistica al Siviglia. Eppure ci potrebbe essere all’orizzonte anche un inaspettato retroscena che continuerebbe a legare i destini di giocatore e Napoli per almeno un’altra stagione. Mertens ha dichiarato di voler fare un ultimo tentativo col compagno di reparto per convincerlo a restare. I tifosi, già innamorati del “Ciro” belga, sono pronti a festeggiarlo in maniera ancora più clamorosa in caso di rinnovo dell’ex Real Madrid.