Napoli-Osimhen, ci siamo: fondamentale Rino Gattuso

Mai la SSC Napoli aveva osato così tanto per acquistare un nuovo calciatore e mai Aurelio De Laurentiis era stato così disponibile ad accontentare un suo allenatore per migliorare la squadra. In casa azzurra qualcosa sembra essere cambiato con l’arrivo di Gennaro Gattuso, il quale ha subito vinto un trofeo.

Secondo le ultime indiscrezioni, è praticamente fatta per il passaggio in azzurro di Victor Osimhen, con il calciatore che sosterrà le visite mediche tra oggi e domani per poi recarsi presso gli uffici di Aurelio De Laurentiis per firmare il contratto.

Con la maglia del Napoli, il giocatore dovrebbe guadagnare circa 5 milioni di euro complessivi, i quali, però, non lo porterebbero a diventare il calciatore più pagato della società. Kalidou Koulibaly, infatti, ne guadagna uno in più. Sicuramente, però, diventerà il colpo più costoso di sempre della SSC Napoli ed anche il calciatore più giovane che guadagnerà di più.

Nel buon esito della trattativa è stato fondamentale il mister Rino Gattuso, il quale si è addirittura reso disponibile a ridursi il suo ingaggio per comprare il calciatore.

Prima di esultare per il grande colpo, però, i napoletani attendono innanzitutto l’ufficialità e poi di vederlo giocare in campo. I tifosi, infatti, non dimenticano quanto accaduto lo scorso anno con Hirving Lozano, acquistato per 42 milioni di euro e poi diventato un oggetto misterioso che sta iniziando a carburare dopo 12 mesi.