Napoli, Osimhen corteggiato da top club: Aurelio De Laurentiis alza il prezzo

Victor Osimhen è un tassello importante per il Napoli. Per questo Aurelio De Laurentiis ha alzato il suo prezzo

Victor Osimhen è un tassello fondamentale del Napoli, il quale sembrerebbe sempre più motivato a blindare lo scudetto. Per questo motivo, il club è attento ad ogni mossa di mercato e non si lascerà sfuggire tanto facilmente i suoi talenti. L’attaccante, infatti, sembrerebbe essere corteggiato da top club.

Corteggiamento dalla Premier

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky, ha parlato all’emittente della situazione di Osimhen, corteggiato insistentemente dalla Premier. Stando alle parole del giornalista, infatti, lo United sarebbe seriamente intenzionato a prenderlo ma Aurelio De Laurentiis non lo lascerà andare così velocemente e sicuramente non al giusto prezzo.

“È un nome da tenere in grande considerazione in vista del mercato estivo. Penso sia l’obiettivo dell’estate di tanti top club, soprattutto in Premier League. Costa tanto e il Napoli non vuole cederlo in questo momento, ma oggi penso sia difficile trovare in Europa calciatori con la stessa potenza, fisicità e velocità” ha esordito Di Marzio.

E ancora: “Osimhen piace, tra gli altri, principalmente al Manchester United”. L’attaccante, dunque, piace molto ma ADL non si lascerà scappare il suo gioiellino così facilmente. Non ci resta, quindi, che attendere cosa accadrà da qui a qualche mese.