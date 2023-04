Napoli, Osimhen corteggiato dal Bayern Monaco: la risposta dell’attaccante

Il Bayern Monaco è pronto a fare follie per Victor Osimhen ma il nigeriano per ora non ne vuole proprio sapere di lasciare Napoli

Victor Osimhen è senza ombra di dubbio uno dei protagonisti della cavalcata del Napoli verso lo scudetto. L’attaccante nigeriano, infatti, ha attirato verso sé l’interesse dei maggiori club europei, come il Bayern Monaco che si è appena aggiunto alla lista di pretendenti.

Osimhen mania: lo vogliono tutti

L’attaccante ha dimostrato di avere talento da vendere e la stoffa per trascinare la squadra verso un importante risultato, un sogno durato per più di 30 anni. Luciano Spalletti spera di riaverlo al massimo della forma fisica nel ritorno di Champions League con Milan, ma intanto continuano a circolare le voci di un possibile trasferimento.

Sì, perché si è diffusa una vera e propria Osimhen mania in Europa. Tutti i maggiori club sarebbero disposti a fare carte false per averlo ma l’attaccante è stato molto chiaro. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Victor Osimhen piace particolarmente al tecnico Tuchel, il quale gradirebbe senz’altro la sua presenza nel Bayern Monaco.

Si parlerebbe di un affare di almeno 100 milioni, cifre inimmaginabili, che pare non interesserebbe al nigeriano. Al momento, Osimhen sembrerebbe molto concentrato con il Napoli. L’attaccante ha fatto sapere che non tratterà e non parlerà di trasferimenti fino a fine stagione.