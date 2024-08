Napoli, Osimhen dice addio al grande calcio e va in Arabia: ‘vince’ ADL, al bomber uno stipendio da 30 mln

Victor Osimhen si appresta a dire addio alla SSC Napoli, ma, non approderà al PSG. Il calciatore dovrà rassegnarsi a non giocare nel campionato francese dopo che il presidente Aurelio De Laurentiis non ha preso in considerazione la proposta economica proveniente dal presidente parigino.

L’attaccante azzurro aveva infatti un accordo con il PSG, ma l’offerta del club non ha soddisfatto la SSC Napoli. Probabilmente, il bomber azzurro dovrà dire addio anche al sogno di restare in Europa. Il Chelsea, infatti, era l’unica squadra rimasta ad interessarsi al calciatore.

VICTOR OSIMHEN IN ARABIA: STIPENDIO DA 30 MILIONI DI EURO MA NON AVRA’ LA POSSIBILITA’ DI CONFRONTARSI NEI MIGLIORI CAMPIONATI EUROPEI

Per questo motivo sembra ormai probabile l’approdo di Osimhen in Arabia, il quale si dovrà accontentare di non giocare la Champions League e ai massimi livelli ma di uno stipendio faraonico da 30 milioni di euro.

Alla fine, quindi, sembra aver vinto Aurelio De Laurentiis. Quest’ultimo ha deciso di metterlo fuori squadra ad inizio stagione in attesa di una proposta. Non ha accettato le proposte di PSG e Chelsea ma ha atteso fino all’ultimo giorno di mercato per cedere il suo attaccante. Quest’ultimo, in Arabia, avrà comunque l’opportunità di ritornare in Europa per via di una probabile clausola rescissoria presente nel suo contratto.