Napoli, Osimhen è impressionante: lo applaudono anche i tifosi della Juventus

La vittoria in casa contro l’Atalanta ha regalato al Napoli non solo tre punti fondamentali dopo la sconfitta a tavolino contro la Juventus, ma anche la convinzione di poter lottare per qualcosa in più rispetto alla qualificazione in Champions League.

Mai come quest’anno, infatti, il Napoli sembra essere completo con una squadra che è stata potenziata in alcuni punti chiave come centrocampo e attacco. Gli azzurri, inoltre, possono puntare su una panchina di tutto rispetto.

La gara contro l’Atalanta ha messo in luce ancora una volta Victor Osimhen.

L’attaccante partenopeo, infatti, non solo ha messo la palla in rete ma, ancora una volta, ha aiutato i compagni ad aprire spazi importanti e regalando assist di pregio.

Non solo i tifosi napoletani sono impressionati dalle sue qualità, ma anche quelli della Juventus. Dai tifosi juventini, infatti, sono arrivati complimenti per il nuovo acquisto partenopeo. Luca G. scrive: “Questo ragazzo è impressionante, altro che Morata“; Gianpiero I. ribatte: “Davvero forte, diventerà tra i migliori al Mondo“.