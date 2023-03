Napoli, Osimhen e Kvaratskhelia ricordano un’altra coppia

Il Napoli del mister Spalletti fa sognare i tifosi che sentono sempre più vicino il momento in cui potranno festeggiare il tricolore allo stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri, infatti, guidati dalla coppia in attacco Osimhen-Kvaratskhelia dominano la classifica di Serie A guadagnandosi l’approvazione di personalità influenti del panorama internazionale come Guardiola.

E’ proprio la coppia Osimhen-Kvaratskhelia che incanta l’Italia e l’Europa con una complicità vista solo ai tempi di Careca e Maradona. Dopo solamente sette mesi di lavoro insieme, infatti, i due si cercano e si trovano in ogni match.

Basti pensare ai numeri: 20 gol e 3 assist per Osimhen e 12 gol e 13 assist per Kvaratskhelia. Numeri importanti per due profili che hanno la capacità di trascinare la squadra verso la vittoria con carisma e personalità. Vicini anche dal punto di vista umano come quando si è visto il nigeriano, dopo il penality fallito dal georgiano contro l’Eintracht, incitarlo a riprendere a giocare a testa alta.

Insomma, una coppia che fa davvero sperare bene nei futuri successi. Non solo il tricolore che ritorna all’ombra del Vesuvio dopo oltre trent’anni ma magari una buona posizione anche in Champions.