Napoli-Osimhen, è praticamente fatta: visite mediche la prossima settimana

Mai la SSC Napoli aveva osato così tanto per acquistare un nuovo calciatore e mai Aurelio De Laurentiis era stato così disponibile ad accontentare un suo allenatore per migliorare la squadra. In casa azzurra qualcosa sembra essere cambiato con l’arrivo di Gennaro Gattuso, il quale ha subito vinto un trofeo.

Secondo i maggiori quotidiani italiani ed esteri, per il passaggio di Osimhen al Napoli è praticamente fatta, con il calciatore che sosterrà le visite mediche nella prossima settimana e metterà nero su bianco.

Con la maglia del Napoli, il giocatore dovrebbe guadagnare circa 5 milioni di euro complessivi, i quali, però, non lo porterebbero a diventare il calciatore più pagato della società. Kalidou Koulibaly, infatti, ne guadagna uno in più. Sicuramente, però, diventerà il colpo più costoso di sempre della SSC Napoli ed anche giovane calciatore che guadagnerà di più.

Nel buon esito della trattativa è stato fondamentale il mister Rino Gattuso, il quale si è addirittura reso disponibile a ridursi il suo ingaggio per comprare il calciatore.

Con l’arrivo di Osimhen, quindi, è praticamente scontato l’addio di Arek Milik, il quale ha deciso di non rinnovare con la società partenopea e andare via o quest’anno, o il prossimo a costo zero. La società azzurra, ovviamente, non vuole perdere un patrimonio a costo zero e per questo sta cercando una soluzione.