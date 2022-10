Napoli, Osimhen è pronto per il rientro

Nell’esordio in Champions League del Napoli contro il Liverpool di Klopp abbiamo visto il nigeriano Victor Osimhen lasciare il campo durante il primo tempo a causa di un infortunio fisico.

La sua partecipazione al match era stata in dubbio fino a poche ore prima visti i precedenti risentimenti muscolari ma, nonostante sia riuscito a scendere in campo, ha chiesto il cambio nella prima metà della sfida.

Inizialmente si sperava che l’attaccante riuscisse a recuperare in tempo per tornare in campo contro l’Ajax ma si è poi scelto per una terapia più conservativa che ha allungato i tempi per il rientro. La scelta di questa strada è stata possibile perché la rosa del Napoli ha potuto contare su Raspadori e Simeone che stanno facendo molto bene in quest’inizio di campionato.

Secondo le ultime indiscrezioni, riportate dall’edizione odierna di Repubblica, sembra che Osimhen abbia recuperato completamente e sia pronto a scendere in campo contro la Cremonese già dal primo minuto per aiutare la squadra a consolidare la posizione in classifica.