Napoli, Osimhen e Zielinski separati in casa: ecco cosa manca alla squadra

Il Napoli sta attraversando una crisi senza precedenti dovuta anche al cambio repentino che li ha portati ad essere campioni d’Italia, alla lotta per entrare almeno in Champions. Il pareggio contro l’Inter non cambia molto le cose, ma sicuramente fa bene all’orgoglio della squadra, decisamente sottotono rispetto all’anno scorso. Uno dei fattori principali è la mancanza di comunicazione tra i giocatori, anche quelli fondamentali come Osimhen e Zielinski.

Manca il senso di appartenenza

Ecco cosa riporta questa mattina il Corriere dello Sport riguardo alla situazione del Napoli. Il quotidiano evidenzia che l’attaccante Victor Osimhen e il centrocampista Piotr Zielinski sembrano essere ormai dei veri e propri separati in casa.

“È un club in cui oggi non si avverte il senso d’appartenenza che è l’equivalente calcistico della fede: sposta le montagne. Se il Napoli si ritrova contro l’Inter con Osimhen e Zielinski che vivono da separati in casa, vuol dire che c’è qualcosa non va nella stanze dei bottoni.

Purtroppo il post-scudetto ha confermato che alcune piazze pagano più di altre la disabitudine a vincere. Tutto quel che è accaduto dalla conquista dello scorso campionato, ha reso chiaro come mai a Napoli non si festeggiava da trentatré anni”, si legge sul noto quotidiano sportivo.