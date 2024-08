Napoli, Osimhen fuori rosa: può allenarsi con la Primavera. Fabrizio Romano: “Disastro a livello finanziario”

L’esperto di mercato, Loic Tanzi, scrive su X un tweet su Victor Osimhen e la storia con la SSC Napoli: “Dopo il fallito trasferimento al Chelsea FC, Osimhen è in rottura con il Napoli. Dovrebbe allenarsi con la Primavera della squadra. Il giocatore ha fatto sapere ai suoi dirigenti che non ha più intenzione di giocare con il Napoli”.

Conferme, in tal senso, arrivano anche da SKY. Sul proprio portale, infatti, riporta del “clamoroso epilogo della “telenovela” Osimhen: sfuma sia la trattativa per la cessione al Chelsea sia la trattativa con l’Al-Ahli, pertanto l’attaccante resta al Napoli, dove sarà messo fuori rosa“.Victor Osimhen, quindi, non ha intenzione di prendere in considerazione altre proposte e per questo resterà ancora a Napoli percependo uno stipendio da 11 milioni di euro a stagione senza giocare.

VICTOR OSIMHEN RESTA A NAPOLI DA FUORI ROSA: RAPPORTI ROTTI CON AURELIO DE LAURENTIIS DOPO IL MANCATO PASSATO DEL BOMBER IN ARABIA SAUDITA

“I rapporti tra la dirigenza e il nigeriano sono gelidi, al momento non è ipotizzabile che Antonio Conte possa prendere in considerazione l’utilizzo di Osimhen in campo”, conclude la nota emittente televisiva.

Tramite i suoi profili social, Fabrizio Romano scrive: “Per il Napoli questo è un disastro a livello finanziario. Il Napoli, come club, non può gestire una situazione del genere, non ho mai visto una roba di questo tipo. Non si può mettere Conte in una situazione dove arriva all’allenamento e vede Osimhen allenarsi da solo, ripeto, Osimhen, che è uno dei più forti al mondo”.