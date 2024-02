Napoli, Osimhen ha bisogno di riposo mentale e fisico e vorrebbe qualche giorno di riposo

Victor Osimhen potrebbe ritornare ad allenarsi con i suoi compagni del Napoli nella giornata di giovedì. Secondo quanto riportato dal portale AreaNapoli.it, stando a quanto risulta dal club azzurro, il campione partenopeo avrà un permesso per smaltire la delusione per la sconfitta della Coppa d’Africa.

È atteso in città mercoledì così da sostenere il primo allenamento a Castel Volturno nella giornata di giovedì. Per Osimhen la sconfitta in finale è stata una grossa delusione e il rammarico è tanto.

Per questo motivo l’attaccante ha bisogno di riposo, sia mentale che fisico. L’avventura in Coppa d’Africa, infatti, non è stata facile e l’attaccante ha dovuto affrontare squadra che non si sono risparmiate ricevendo anche alcuni colpi importanti.