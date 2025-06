Napoli, Osimhen ha conquistato la Turchia: Davidson Sanchez per convincere ADL a cedere l’attaccante?

Le prestazioni di Victor Osimhen con la maglia del Galatasaray hanno convinto la dirigenza turca a puntare sull’attaccante del Napoli per il presente ma anche per il futuro. Il calciatore sogna una big europea ma, nel frattempo, sta conquistando i suoi tifosi a suon di gol ed assist.

Il club turco sarebbe intenzionato a presentare un’offerta economica alla società partenopea per acquistare l’attaccante ma, difficilmente arriverà a versare al club azzurro il valore della nuova clausola rescissoria che sarebbe di circa 75 milioni di euro. Per questo motivo, l’eventuale trattativa, potrebbe sbloccarsi grazie all’inserimento di alcune contropartite tecniche.

GALATASARAY INTERESSATO AD OSIMHEN, IL CLUB TURCO POTREBBE OFFRIRE DELLE CONTROPARTITE TECNICHE PER ARRIVARE A SODDISFARE LE RICHIESTE DELLA SSC NAPOLI: DIFFICILMENTE CI SARA’ UN SI’ DA PARTE DI AURELIO DE LAURENTIIS

Secondo le ultime indiscrezioni, il Galatasaray potrebbe offrire per Osimhen uno tra Davidson Sanchez e Barıs Alper Yılmaz. Il primo viene valutato poco di 20 milioni di euro, il secondo 25. Davidson Sanchez, in particolare, ai tempi del Tottenham aveva una valutazione da 60 milioni di euro. In questo modo il club turco potrebbe avvicinarsi alle richieste del Napoli, anche se difficilmente Aurelio De Laurentiis accetterà contropartite in cambio del suo attaccante.