Napoli, Osimhen: il retroscena sulle offerte dalla Premier

Victor Osimhen, dopo lo stop forzato di circa due mesi a causa dell’infortunio rimediato nel primo match di Champions League, ha definitivamente riconquistato il proprio posto di titolare nella rosa del mister Spalletti.

Dal suo rientro in campo gli occhi sono nuovamente puntati su di lui. Non è, infatti, una novità che Victor Osimhen sia oggetto del desiderio di diversi club sia in Italia che in Europa.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, dalla Premier sembrano essere arrivate più proposte non ufficiali per tentare di strapparlo a De Laurentiis che non ha intenzione di cedere alle avance.

A confermarlo anche l’edizione del Corriere dello Sport: “Quando il Manchester United si è presentato il discorso è stato soffocato. Anche al Newcastle, che a gennaio aveva un bonifico pronto, è stato vietato di entrare nei dettagli. Il mercato è chiuso per fenomeni come questi che ne fanno una a partita. Osimhen, poi, ha trovato la felicità a Napoli“.