Napoli, Osimhen mette a tacere il mercato: “Gioco in uno dei più grandi club, non posso chiedere di meglio”

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha deciso di mettere a tacere le voci circa un futuro lontano dalla città partenopea. A Scudetto conquistato, le parole del bomber azzurro fanno sognare i tifosi anche per la prossima stagione: “Sono in una grande squadra e la mia carriera è in crescita. Mi trovo in uno dei più grandi club, non posso chiedere di meglio“

“Scudetto? Noi ci abbiamo sempre creduto, abbiamo sempre pensato di poter fare qualcosa di eccezionale anche quando nessuno ci credeva. La città è travolgente, l’affetto della gente straordinario. Mai ricevuto tanto amore“.

Da settimane, infatti, si rincorrono voci circa l’interessamento di diversi top club per l’attaccante partenopeo. Aurelio De Laurentiis, però, non ha intenzione di vendere il suo attaccante per meno di 150 milioni e nelle prossime settimane gli proporrà un nuovo contratto.