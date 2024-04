Napoli, Osimhen nel mirino del Psg ma costa troppo

Il Paris Saint-Germain ha manifestato un forte interesse per l’attaccante Victor Osimhen, e sembra che il giocatore stesso sia ora aperto all’idea di un trasferimento a Parigi. Tuttavia, c’è ancora da risolvere un nodo cruciale: il costo complessivo del trasferimento del talentuoso attaccante nigeriano. ADL non ha intenzione di cambiare idea sul costo del bomber.

130 milioni sono troppi

Il PSG sembra ritenere eccessiva la clausola di 130 milioni di euro stabilita da Aurelio De Laurentiis per il suo cartellino e desidera ridurla significativamente. La proposta in discussione prevede di includere nel pacchetto il cartellino di un altro calciatore, oltre a una somma in contanti di 50 milioni di euro.

Il nome che circola come possibile contropartita per persuadere il Napoli è Goncalo Ramos. Questo giovane attaccante portoghese, già seguito in passato dal Napoli, rappresenta un’opzione per il futuro del club azzurro.

Si prevede che il costo complessivo del suo trasferimento dal Benfica, a fine stagione, sia di circa 65 milioni di euro, con la possibilità di bonus che potrebbero portare il totale fino a 80 milioni di euro.