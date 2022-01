Gazzetta dello Sport – Napoli, Osimhen nel mirino del Newcastle

Appena rientrato dal bruttissimo infortunio avuto nella partita contro l’Inter nello scontro aereo con Milan Skriniar, Victor Osimhen è ora finito improvvisamente sotto i riflettori del mercato.

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, sul nigeriano ci sarebbe infatti il forte interesse del Newcastle, che sta costruendo piano piano una squadra forte per cercare di competere sempre di più in Premier League.

Osimhen non era la prima scelta del club inglese. Il primo obiettivo della nuova proprietà araba era infatti Dusan Vlahovic, che però sta per passare alla Juventus. L’attuale numero 9 azzurro poteva già finire in Premier due anni fa, su di lui c’era il Liverpool che però preferì non affondare il colpo. Così Osimhen si trasferì poi al Napoli.

Aurelio De Laurentiis, comunque, per il suo bomber chiede non meno di 70 milioni di euro, ed è poi da capire anche la volontà del giocatore che al momento pare abbia tutte le intenzioni di restare al Napoli.

Inoltre, ora il tempo è davvero poco per un’operazione così. Il Napoli non avrebbe il tempo per cercare un sostituto. Se ne potrà riparlare eventualmente nel prossimo mercato estivo, dove il Napoli dirà addio ad Insigne, che andrà al Toronto, e probabilmente anche qualche altro calciatore, Ghoulam su tutti.