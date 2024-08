Napoli-Osimhen, non è ancora finita. Di Marzio: “Le parti proveranno a ricucire lo strappo”

Osimhen-Napoli, non è ancora finita. A rivelarlo è l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il quale, tramite il suo sito ufficiale, rivela la possibilità di ricucire lo strappo tra l’attaccante nigeriano e il proprietario Aurelio De Laurentiis, con la possibile pace che potrebbe esserci dopo la sosta per le Nazionali.

“Quella legata alla possibile partenza di Victor Osimhen da Napoli è stata una delle trattative che ha accesso la sessione estiva di calciomercato. Alla fine però, dopo i trasferimenti saltati con Al-Ahli e Chelsea, l’attaccante nigeriano non ha lasciato l’Italia ed è rimasto ufficialmente fuori dalla lista per la Serie A del club azzurro. Cosa succede adesso?”.

OSIMHEN ESCLUSO DALLA LISTA DELLA SERIE A MA LE PARTI PROVBERANNO A LAVORARE PER RICUCIRE LO STRAPPO CHE SI E’ CREATO CON IL CALCIATORE NIGERIANO E METTERLO A DISPOSIZIONE DI ANTONIO CONTE

“Victor Osimhen non è mai stato integrato nella squadra sin dall’inizio del ritiro. Di conseguenza, il nome dell’attaccante è stato escluso dalla lista per la Serie A del Napoli di Antonio Conte”, continua Di Marzio.

“Successivamente, dopo la sosta le parti proveranno a lavorare per cercare di ricucire lo strappo che si è creato e mettere Osimhen a disposizione dell’allenatore. Intanto, al momento non ci sono altre trattative concrete per un possibile trasferimento in Arabia”.