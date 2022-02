Napoli, Osimhen: “Non mi immaginavo una città così calda, difficile trovare un po’ di intimità”

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Repubblica in cui ha parlato non solo della sua squadra, ma anche della città di Napoli che, in passato, ha accolto Diego Armando Maradona.

“Abito a Posillipo, al piano terra. E anche se posso passare per ingenuo non mi immaginavo una città così calda e pazza per il calcio“.

“Solo ora mi rendo conto di come possa essere stato difficile per Maradona trovare un po’ di intimità e sopportare la pressione“.

Come i precedenti campioni di Napoli, anche Osimhen, purtroppo, non riesce a vivere nel migliore dei modi la sua intimità.

Osimhen ha infine parlato del suo taglio di capelli: “Ho una fidanzata. E devo anche ad una donna questa mia capigliatura. Ero a Charleroi e non sapevo che lì i barbieri chiudono presto“.