Napoli, Osimhen non recupera per il Milan. Infortunio Simeone peggio del previsto: out un mese

Arrivano pessime notizie per il Napoli in vista della partita di Champions League contro il Milan di Stefano Pioli. Come annunciato dall’edizione odierna de Il Mattino, infatti, Victor Osimhen non prenderà parte alla partita per via dell’infortunio rimediato con la sua Nazionale.

“Lo staff medico non lo considera per nulla abile e arruolabile“. Il timore – continua l’edizione de Il Mattino – è che l’infortunio possa addirittura compromettere il resto della stagione. Anche se infortunato, in ogni caso, l’obiettivo è portarlo almeno in panchina.

Conferme, in tal senso, arrivano anche da un’altra persona vicina alla SSC Napoli: Raffaele Auriemma. Il giornalista, infatti, dichiara: “Sono piuttosto pessimista sul recupero di Victor Osimhen in vista della gara di andata dei quarti di finale di Champions contro il Milan“.

Un altro attaccante che non prenderà parte alla partita di San Siro è Giovanni Simeone. L’infortunio rimediato contro il Lecce, infatti, è peggio del previsto e porterà il calciatore a saltare un intero mese di partite. Simeone potrebbe tornare a disposizione nella partita del 7 maggio contro la Fiorentina, saltando, quindi, entrambe le sfide di Champions League contro il Milan.