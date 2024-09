Napoli, Osimhen non vuole più indossare la maglia azzurra: scattano provvedimenti? ADL ora lo cede per 80 milioni

Victor Osimhen non vuole più giocare ed indossare la maglia del Napoli. A scriverlo è l’edizione odierna di Repubblica, la quale rivela che il numero nove azzurro ritiene conclusa la sua avventura partenopea e per questo non ha la minima intenzione di essere reintegrato nella squadra di Antonio Conte.

“Pagare a vuoto per altri 4 mesi il bomber sarebbe folle e il tentativo di riconciliazione è la scelta più logica, con Conte che avrà un ruolo finalmente attivo nella vicenda. Il tandem formato da VO9 e Lukaku – che si è tenuto alla larga dalla vicenda e ha scelto il numero 11 invece del 9, per rispetto nei confronti del compagno – sarebbe un’arma totale e a Castel Volturno ci riflettono”.

“La chiusura delle liste non è un problema insormontabile, con due cambi permessi dal regolamento. Ma l’ostacolo è la volontà del nigeriano di non indossare più la maglia azzurra, che potrebbe far scattare provvedimenti”, riporta il noto quotidiano.

OSIMHEN-NAPOLI, UN LEGAME CHE DOVRA’ DURARE ALMENO FINO A GENNAIO 2025: IL PRESIDENTE HA FISSATO IL NUOVO PREZZO LA CESSIONE DEL NIGERIANO, SERVIRANNO 80 MILIONI DI EURO

Per acquistare Osimhen saranno necessari almeno 80 milioni di euro. “Quella di De Laurentiis non è stata una ripicca: il mercato arabo è infatti ancora aperto per qualche giorno e il presidente non ha perso dunque tutte le speranze di cedere il bomber nigeriano in extremis, a patto però che arrivi una offerta per il suo cartellino da almeno 80 milioni. L’Al Ahli si era fermato a 65 e per questo venerdì sera è sfumato l’accordo, possibile con un rilancio. Oppure se ne riparlerà a gennaio, come ha lasciato intendere il ds Manna”.