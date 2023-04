Napoli, Osimhen non vuole sentire parlare di mercato: “Sono in uno dei club più grandi al Mondo”

Victor Osimhen è ormai diventato il vero trascinatore della SSC Napoli. L’attaccante azzurro è il simbolo della squadra che si avvia a vincere il suo terzo Scudetto della storia, il primo della proprietà di Aurelio De Laurentiis. Il traguardo è vicino, ma mancano ancora alcuni punti per la matematica certezza. Per questo motivo, l’attaccante partenopeo vuole raggiungere l’obiettivo prima di qualsiasi altra discussione, compreso il mercato.

Da giorni, infatti, si rincorrono voci circa l’interessamento dei top club per l’attaccante azzurro. Con queste dichiarazioni, però, Osimhen ha per il momento messo una parola fine al suo accostamento al Bayern Monaco o al Manchester United: “Sono in una grande squadra e la mia carriera è in crescita. Mi trovo in uno dei più grandi club, non posso chiedere di meglio!“

“Siamo vicini allo Scudetto e non vediamo l’ora di realizzare il nostro sogno. Noi ci abbiamo sempre creduto, abbiamo sempre pensato di poter fare qualcosa di eccezionale anche quando nessuno ci credeva. La città è travolgente, l’affetto della gente straordinario. Mai ricevuto tanto amore. Non vedo l’ora di festeggiare lo Scudetto allo stadio con loro“.