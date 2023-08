Napoli, Osimhen potrebbe esserci per la prima gara contro il Frosinone

Osimhen potrebbe essere presente per la prima gara di campionato contro il Frosinone: il nigeriano non a rischio

Victor Osimhen è quel giocatore considerato intoccabile da Aurelio De Laurentiis, nonostante gli alti e bassi. La sua presenza, in vista della partita contro il Frosinone, non è scontata ma nemmeno a rischio. Ne ha parlato la Gazzetta dello Sport.

Prima gara a rischio?

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nigeriano potrebbe non essere a rischio per la prima gara con il Frosinone. Ecco quanto riportato dal noto quotidiano sportivo: “Nel pomeriggio il nigeriano ovviamente non si allena. In ogni caso non dovrebbe esserci nessun problema in vista della prossima settimana e guardando alla sfida di Frosinone di sabato 19 agosto per la prima di campionato. Nessun problema”.

Addio o rinnovo?

Nel mentre che i giorni passano e la prima di campionato si avvicina, il dubbio sull’addio o il rinnovo resta. Tuttavia, il nigeriano potrebbe restare ancora per un altro anno in Italia e poi chissà. La GdS parla chiaro su questo: “In mezzo c’è la via mediana, il famoso rinnovo ponte, l’idea di un altro anno in Italia, il suggerimento di Garcia, la proposta di De Laurentiis”.

E ancora: “Continuare a Napoli, prendersi l’amore e la riconoscenza della gente, e poi nel 2024, dire ciao, è stato bello, anzi bellissimo. Un modo per tenere aperta la porta del futuro anche perché lo scenario potrebbe essere diverso: non soltanto Arabia Saudita, ma anche un Paris Saint-Germain potenzialmente a corto di stelle e di simboli come dimostrano i mal di pancia di Mbappé e Neymar, oltre alla “fuga” di Messi. Più passa il tempo, più questa ipotesi può prendere corpo”.