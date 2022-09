Napoli, Osimhen primo in una speciale classifica (in negativo). Retroscena Matteo Politano

Il nuovo Napoli targato Luciano Spalletti ha fatto di nuovo innamorare i tifosi del Napoli. Le prime uscite stagionali sono state impressionanti, con la squadra che sembra avere il controllo della situazione.

Nell ultime gare, perché, ha dovuto fare a meno di un calciatore importante come Victor Osimhen, il quale è infortunato.

L’attaccante azzurro, nonostante il suo ruolo importante in campo, deve ancora migliorare su determinati aspetti, quali la realizzazione. Osimhen è infatti primo nella speciale classifica di gol falliti, con ben sette. Dopo di lui, i romanisti Abraham e Dybala.

Chi, invece, quest’anno sembra avere una marcia in più è Matteo Politano. Proprio l’agente del calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha rivelato un retroscena: “Dopo Napoli-Fiorentina, Politano viene sostituito tra il primo e il secondo tempo. Dopo quella gara viene messo quasi sempre da parte. A quel punto io mi sono stizzito perché credevo che Matteo non lo meritasse“.

“In quel momento volevo portare via Politano, poi però ho avuto dei chiarimenti con Spalletti. Ho capito che il mister non voleva mandarlo via, ma mi disse testuali parole: ‘Matteo deve migliorare alcuni atteggiamenti’. Il calciatore ci ha messo del suo correggendo dei difetti“.