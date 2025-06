Napoli, Osimhen punta alla gloria e non al denaro: declinate le offerte dall’Arabia. Arriva una nuova proposta

L’Arabia continua a tentare Victor Osimhen, ma, al momento, l’attaccante ha declinato qualsiasi proposta arrivata dall’Al Hilal. Il desiderio del bomber nigeriano è restare in Europa e giocare in uno dei migliori top club.

Dopo l’esperienza a Napoli e al Galatasaray dove ha vinto due Scudetti in tre anni, Osimhen punta alla gloria e non al denaro. Aurelio De Laurentiis spera in una presa di posizione a favore del club arabo così da chiudere il prima possibile la trattativa. Le cifre per il calciatore sarebbero superiori ai 30 milioni di euro a stagione.

VICTOR OSIMHEN, DALL’ARABIA ARRIVA UNA NUOVA PROPOSTA PER L’ATTACCANTE DELLA SSC NAPOLI: CIFRE PIU’ ALTE SIA AL CLUB PARTENOPEO CHE ALL’ATTACCANTE NIGERIANO. LO RIVELA FABRIZIO ROMANO

“L’Al Hilal ha ora migliorato la sua proposta a Victor Osimhen e al Napoli per provare a raggiungere presto un accordo. Il Galatasaray ha spinto nelle ultime 24 ore, ma l’Al Hilal continua a insistere con una proposta migliore, oltre € 70 milioni al Napoli e uno stipendio più alto per Osimhen”.