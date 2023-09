Napoli, Osimhen può essere ceduto a gennaio? Il Chelsea è al lavoro per il mercato invernale

Dopo i fatti già noti degli ultimi giorni che hanno riguardato la panchina azzurra, torna in corsa per il Napoli l’idea di poter cedere Victor Osimhen nella finestra di mercato invernale. Il nigeriano, infatti, per il momento non ha ancora rinnovato anche se l’idea per la dirigenza era quella di legarlo alla maglia del Napoli fino al 2026.

In prospettiva di questo futuro incerto, il presidente Aurelio De Laurentiis guarda con interesse al post Osimhen. I sostituti sono già in casa Napoli, si tratta di Walid Cheddira, attualmente in prestito al Frosisone, e di Giovanni Simeone.

Dal panorama internazionale, invece, i grandi club europei sono già pronti all’assalto. Primo tra tutti il Chelsea che tiene d’occhio la situazione in casa dei partenopei per non lasciarsi sfuggire l’occasione, segue l’Al Hilal.

Ne ha parlato in conferenza stampa Mauricio Pochettino. Secondo quanto dichiarato la dirigenza londinese è già al lavoro per il mercato di gennaio pensando sia al recupero dei giocatori infortunati sia ad eventuali nuovi inserimenti per favorire il turnover tra le partite.

“Stiamo lavorando per il recupero dei giocatori infortunati, come Nkuku che ci aiuterà a segnare più gol e a essere più solidi. Certamente ci sono elementi che non possono reggere 70 partite. Per noi allenatori diventa difficile perché ogni calciatore vorrebbe sempre giocare. E c’è anche la pressione di dover vincere. Insomma, è un armento e un tema complicato” ha dichiarato il tecnico dei Blues.