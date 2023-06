Napoli, Osimhen rifiuta il rinnovo? I possibili scenari

Il Napoli è stato in grado di dominare ininterrottamente la classifica di Serie A in questa stagione calcistica con un Osimhen in attacco capace di mettere KO le difese di tutte le squadre italiane.

Non a caso, il nigeriano è entrato nel mirino delle big d’Europa che in estate potrebbero tentare di sfondare il muro dei 150 milioni di euro per accaparrarsi uno degli attaccanti più osservati dell’anno.

Stando alle ultime indiscrezioni, poi, sembra che il nigeriano non voglia sedersi al tavolo delle trattative con il presidente De Laurentiis per discutere un eventuale prolungamento del contratto in essere.

A parlarne è l’edizione de Il Mattino: “Chelsea e Psg hanno già fatto le loro avance per Osimhen: Calenda, l’agente del nigeriano, non intende prolungare il contratto che scade nel 2025. Il prezzo si sa: 160 milioni“.

Insomma, resta da capire quale sarà il futuro del nigeriano che potrebbe anche essere ceduto in extremis nella sessione di mercato estiva del 2024. Intanto il Napoli si sta già muovendo per accaparrarsi un sostituto. Nei piani del presidente c’è Boulaye dia, stella della Salernitana da oltre 30 milioni di euro.