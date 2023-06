Napoli-Osimhen, Rinnovo lontano. ADL chiede 200mln per lasciarlo partire

Il Napoli è stato in grado di dominare ininterrottamente la classifica di Serie A in questa stagione calcistica con un Osimhen in attacco capace di mettere KO le difese di tutte le squadre italiane.

Non a caso, il nigeriano è entrato nel mirino delle big d’Europa che stanno già tentando di sfondare il muro dei 100 milioni di euro per accaparrarsi uno degli attaccanti più in voga della sessione.

Stando alle ultime indiscrezioni, poi, sembra che il nigeriano non voglia sedersi al tavolo delle trattative con il presidente De Laurentiis per discutere un eventuale prolungamento del contratto in essere.

Ne ha parlato Gianluca Di Marzio secondo cui Osimhen sembra non aver intenzione di firmare un rinnovo con un ingaggio di 6 milioni a stagione in quanto non parametrato al prezzo del cartellino.

Intanto, De Laurentiis, dal canto suo, ha fissato il prezzo per la cessione a 200 milioni di euro. Quale sarà il futuro dell’attaccante nigeriano? Nelle prossime settimane sicuramente verranno mostrate tutte le carte in tavola.