Napoli, Osimhen ritarda con la Nigeria. Gazzetta: “Spogliatoio contrariato”

In casa Napoli in queste ultime settimane l’obiettivo è fare di tutto per restare in cima al campionato italiano e provare a vincere qualcosa di importante. Luciano Spalletti ci crede, così come la squadra che sarà impegnato su un campo difficile come quello di Bergamo.

Contro l’Atalanta il Napoli dovrà fare a meno di diversi calciatori, tra cui l’attaccante Victor Osimhen.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, ancora una volta Osimhen farà ritardo dal rientrare dalla Nazionale. Un episodio che si ripete, continua la Rosea, ogni volta che il giocatore è in ritiro con la Nigeria.

Questa situazione, secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, non è andata giù a diversi membri della squadra, il quale pretendono che sia adottata per tutti la stessa linea.

Il Napoli ha già fatto sapere di aver attribuito regolare permesso al suo attaccante per sbrigare le pratiche a Lagos e per ritornare in Italia.