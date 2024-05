Napoli, Osimhen sarà l’oggetto del desiderio dei top club durante il calciomercato estivo

Anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti sarebbe entrato in corsa per Victor Osimhen. Il calciatore piace anche in Inghilterra e Francia ma il club spagnolo ha sempre tutto un altro fascino.

Victor Osimhen non è sicuro della propria permanenza a Napoli nella prossima stagione. L’attaccante nigeriano dei partenopei continua ad essere uno dei profili più vociferati a livello europeo con tante squadre pronte a saltare alla gola di Aurelio De Laurentiis con il pagamento della clausola rescissoria.

L’ex allenatore del Napoli, attualmente al Real Madrid, sarebbe intenzionato a portare in Spagna il calciatore della nazionale nigeriana ma molto dipenderebbe da un altro calciatore: Kylian Mbappé.

VICTOR OSIMHEN: CORSA A TRE PER ACQUISTARE L’ATTACCANTE DELLA SSC NAPOLI

Il Real Madrid si fionderebbe su Osimhen solo nel caso in cui ci dovessero essere ulteriori problemi per l’ingaggio dell’attaccante francese in scadenza con il PSG. Nel caso in cui si concluda favorevolmente la trattativa, è facile immaginare un arrivo a Parigi dell’attaccante partenopeo. Nelle ultime ore, però, sembra essere forte anche il Chelsea.