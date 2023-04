Napoli, Osimhen scalpita per tornare in campo: lo staff medico lo blocca

Victor Osimhen non vede l'ora di tornare in campo ma, anche se crede di sentirsi bene, la lesione c'è ancora secondo lo staff medico

Victor Osimhen è uno dei protagonisti di questo strabiliante Napoli e non vede l’ora di tornare in campo. Fosse stato per lui, probabilmente avrebbe già giocato contro il Lecce ma lo staff medico ha smorzato tutta la sua allegria. A parlarne è l’edizione odierna de Il Mattino.

Lo staff medico lo blocca

“Fosse stato per Victor Osimhen avrebbe preso parte già alla trasferta di domani contro il Lecce. Il bomber si sente bene e non accusa alcun fastidio. A fermare questa sua smania è stato però è lo staff medico perché, anche se le sensazioni del centravanti sono positivissime, la lesione c’è ancora e non è del tutto guarita“ scrivo il quotidiano.

“Gettare nella mischia uno scattista come Victor, con alla base questo problema muscolare non del tutto guarito, sarebbe un azzardo troppo grande” scrive il quotidiano campano. Dunque, per il momento Osimhen dovrà riposare per poi tornare in campo più forte di prima.

Il nigeriano molto probabilmente tornerà in campo per il match del 12 aprile contro il Milan in Champions League, chissà forse partendo proprio dalla panchina.