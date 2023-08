Napoli, Osimhen tentato dall’Arabia? ADL si cautela con un nuovo attaccante

Il presidente del Napoli in allerta per una possibile cessione di Victor Osimhen? Secondo le ultime voci, infatti, l’Arabia Saudita sarebbe pronta ad accontentare Aurelio De Laurentiis e arrivare a 200 milioni di euro per acquistare le prestazioni sportive dell’attaccante partenopeo. Le ultime voci provenienti dalla Nigeria, infatti, rivelano come il bomber azzurro sia tentato dall’offerta di 40 milioni di euro a stagione.

Intanto, la dirigenza azzurra sarebbe pronta a cautelarsi per un possibile addio del bomber nigeriano. È forte, infatti, l’interessamento per Beto dell’Udinese, con il club azzurro che avrebbe già presentato un’offerta da 25 milioni di euro. Il club emiliano, però, ne chiede almeno dieci in più per cedere il suo pezzo pregiato.