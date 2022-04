Napoli, Osimhen via per 100 milioni?

Victor Osimhen potrebbe lasciare Napoli la prossima stagione e i partenopei avrebbero già il possibile sostituto. I club della Premier fremono

Victor Osimhen sembra tra i partenti del Napoli. Il calciatore nigeriano è corteggiatissimo dalle big di Premier e – a quanto pare – ci sarebbe potenzialmente una prima offerta.

Il Manchester United vorrebbe muoversi d’anticipo e sarebbe pronto ad investire circa 100 milioni di euro per l’ex Lille. Il Napoli potrebbe vacillare e cedere davanti a queste cifre, avendo anche in mano il possibile sostituto.

Il possibile colpo

Il sostituto di Osimhen arriverebbe dalla Serie A. Infatti, gli azzurri potrebbero puntare a Giovanni Simeone. Il cholito sta giocando un’ottima stagione all’Hellas Verona, pur essendo di proprietà del Cagliari.

Il figlio del tecnico dell’Atletico Madrid sembra pronto per una grande piazza, specialmente dopo aver girovagato per tanto in Italia. Il calciatore potrebbe dunque arrivare in azzurro, dopo aver punito varie volte il Napoli. Il classe ’95 è valutato circa 20 milioni e sarebbe un colpo low cost rispetto agli altri nomi fatti.

Infatti, il primo nella lista di Aurelio De Laurentiis e soci sarebbe Gianluca Scamacca. Nel caso in cui Victor Osimhen partisse, il giocatore neroverde sarebbe la primissima scelta, nonostante le difficoltà che potrebbero arrivare nel tentativo. Sull’Italiano ci sono, infatti, anche Inter e Milan. La Juventus è più defilata, visto anche l’acquisto di Dusan Vlahovic a Gennaio e la necessità di acquistare in altri ruoli. Giovanni Simeone resta quindi un’alternativa validissima per il Napoli, per dare continuità e qualità ad una squadra che punta in alto.