Napoli, Osimhen vicino al rinnovo ma il PSG tenta De Laurentiis con un’ultima offerta di mercato

Mentre Victor Osimhen sarebbe ad un passo dal firmare un nuovo contratto con la SSC Napoli, il PSG ci sta provando ancora con un’ultima offerta al presidente Aurelio De Laurentiis. Fino a questo momento, però, il numero uno azzurro ha declinato tutte le proposte per il suo attaccante.

La richiesta da De Laurentiis, 200 milioni di euro, è sicuramente una cifra che poche squadre in Europa possono permettersi in quanto alla somma del cartellino andrà aggiunto un ingaggio di un certo livello. In Europa, tra i club interessati, c’è sicuramente il PSG. Il club dello sceicco si sarebbe spinto fino a 120 milioni di euro cash per accontentare il presidente partenopeo, il quale ha rimandato l’offerta al mittente richiedendo, appunto, la cifra precedentemente riportata.

Per questo motivo la squadra francese si sarebbe mossa per l’alternativa, l’attaccante della Juventus, Vlahovic. Tuttavia, il giocatore non sembra convincere appieno il nuovo allenatore e soprattutto i tifosi parigini. Per questo motivo, il PSG, avrebbe fatto un ultimo tentativo per cercare di acquistare Osimhem, offrendo 100 milioni più due calciatori: i cartellini di Marco Verratti e Keylor Navas, due calciatori valutati complessivamente oltre 50 milioni di euro dal club. La risposta del Napoli, tuttavia, sembra davvero scontata e per questo difficilmente vedremo Osimhen con la maglia del PSG. L’unico modo per convincere ADL è portare un assegno da 200 milioni di euro.