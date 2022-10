Napoli, Osimhen vuole restare a Napoli e giocare la Champions con i compagni

Osimhen, dopo lo stop forzato di quasi due mesi, è tornato in campo e ha consacrato i tre punti contro il Bologna e la vetta della classifica per gli azzurri.

Il nigeriano era fermo dall’infortunio guadagnato contro il Liverpool, inizialmente si sperava che l’attaccante riuscisse a recuperare in tempo per tornare in campo contro l’Ajax ma si è poi scelto per una terapia più conservativa che ha allungato i tempi per il rientro.

La scelta di questa strada è stata possibile grazie al fatto che la rosa del Napoli poteva contare sulla tecnica di Raspadori e Simeone che hanno saputo ben compensare l’assenza del nigeriano che ora è tornato a riprendersi la scena.

IL FUTURO DI OSIMHEN

Non è una novità che Victor Osimhen sia oggetto del desidero di molte squadre italiane ed europee ma la sua volontà è chiara. A parlarne ai microfoni di Kiss Kiss Napoli è stato il suo agente, Roberto Calenda, che ha dichiarato: “È stata volontà di Victor restare al Napoli e giocare la Champions che ha conquistato l’anno scorso insieme ai compagni. Victor voleva proprio questo: fare una grande annata con il Napoli, tra campionato e Champions League”.