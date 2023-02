Napoli, Osimhen vuole restare in azzurro: la strategia di De Laurentiis

Ci sono dei protagonisti di questa stagione del Napoli praticamente intoccabili. Per questo motivo il club azzurro spinge al rinnovo, come sta accadendo per Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. La Gazzetta dello Sport ha analizzato la situazione di entrambi i giocatori e definito le strategie di Aurelio De Laurentiis.

Voglia di restare a Napoli

Scrive il quotidiano sportivo che “al momento il nigeriano e il georgiano sono felici di essere a Napoli e manifestano l’intenzione di restarci oltre questa stagione. E anche il comportamento dei rispettivi procuratori – Roberto Calenda e Mamuka Jugheli – finora è stato trasparente e in sintonia con il club”.

Kvara è pronto ad allungare il contratto fino al 2028 con 2,5 milioni. Per Osimhen, invece, sono pronti Manchester United e Chelsea: “Ma al di là della barca di soldi che può far girare la testa a chiunque, oggi Osimhen non deve scappare da nulla: perché a Napoli sta benissimo”.

“La scadenza attuale del contratto è ancora abbastanza lunga, 2025, e mette al riparo il club da tentazioni. Ma Giuntoli è pronto a sedersi con Calenda in estate, perché se Victor resterà si punterà a prolungargli almeno di un anno il contratto. Il centravanti è già fuori i parametri fissati da De Laurentiis (non più di 3,5 milioni di euro netti a giocatore): con i 4,5 percepiti, che potrebbero lievitare un po’ con bonus ricchi, che consentirebbero al giocatore di restare tranquillo e al club di sottoscrivere un rinnovo, sfruttando ancora il “decreto crescita” sulla defiscalizzazione, perché Victor ha avuto una figlia in Italia e può acquistare un appartamento di residenza, condizioni fissate dalla legge” si legge sul quotidiano.