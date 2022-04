Napoli, Ospina chiede un contratto da 4 milioni annui per rinnovare

Uno dei nodi da risolvere in casa Napoli è sicuramente quello che vede coinvolti i due portieri. Da un lato vi è David Ospina, titolare degli azzurri ma in scadenza contrattuale a giugno. Dall’altra parte ecco Alex Meret, secondo portiere su cui però la dirigenza ha investito molto in passato.

Così come Gennaro Gattuso lo scorso anno, anche Luciano Spalletti continua a preferire David Ospina al suo collega italiano. La scelta più logica dunque spingerebbe, per tale motivo, la dirigenza azzurra a rinnovare l’ex Arsenal.

Il problema però è di natura economica: secondo quanto emerso negli ultimi giorni infatti, David Ospina avrebbe chiesto alla dirigenza azzurra ben 4 milioni di euro netti a stagione per il rinnovo. La cifra è stata ritenuta esagerata da Aurelio De Laurentiis in primis, soprattutto perché il portiere azzurro la prossima stagione avrà 34 anni.

Ecco allora che il nodo portieri sembra sciogliersi in favore di Alex Meret, che pure presenta un contratto in scadenza nel 2023. A differenza del suo collega, per il portiere italiano il rinnovo non sarebbe un problema. L’unica condizione a tal proposito è che gli sia garantita la continuità tra i pali, e dunque la centralità nel progetto tecnico azzurro.

Le due stagioni all’ombra di David Ospina infatti hanno fatto molto male a Alex Meret, che non sopporterebbe altre annate come le ultime trascorse alle pendici del Vesuvio. L’ex SPAL ha l’età ed il potenziale per riscattarsi e per far ricredere tutti, ma per raggiungere tali obiettivi vi è l’ovvio bisogno di continuità e fiducia.