Napoli – Ospina, vicino il rinnovo: nessuna novità invece su Insigne

Luca Marchetti, giornalista di Sky e grande esperto di calciomercato, è intervenuto nelle ultime ore ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione radiofonica sportiva Marte Sport Live. Oggetto delle sue parole è la trattativa per il rinnovo contrattuale di Ospina. Ecco le sue dichiarazioni a riguardo.

“Quando partirà la trattativa per il rinnovo di David Ospina? Operazioni già stata avviata. Il Napoli dovrà decidere su chi puntare. A livello tecnico, una scelta è già stata fatta. Sia lui sia Alex Meret sono a disposizione, e stiamo vedendo chi è dei due a giocare con maggiore continuità. Ora, però, tocca alla società”.

Rinnovo dunque vicino per il portiere colombiano, che ha il contratto in scadenza nel 2023. Con il contratto in scadenza nel 2022 vi è invece il capitano Lorenzo Insigne, la cui situazione contrattuale però è molto diversa da quella del colombiano. Ecco quanto riferito da Marchetti a riguardo.

“Novità sul futuro del capitano arrivate questa settimana? No, non ne abbiamo contezza. Negli ultimi giorni, non si sono registrati passi avanti o indietro nella trattativa per il rinnovo con il Napoli. C’è una situazione di stallo. Giorno dopo giorno, però, possono aggiungersi convinzioni o nuove squadre. L’ultima novità, per così dire, è la famosa offerta dal Canada, molto forte economicamente ma molto meno allettante sul piano tecnico”.

“Stessa offerta per Lautaro Martinez? Il Toro ha rinnovato il suo contratto con l’Inter, mentre Insigne è ancora in pista. Al di là del fattore economico, non so quanto possa risultare interessante una proposta dalla MLS in termini di appeal sportivo. Andranno fatte valutazioni personali, nel caso”.