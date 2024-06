Napoli, Ostigard è pronto a lasciare il club: chiede la cessione da gennaio

Secondo quanto riportato da Vincenzo D’Angelo della Gazzetta dello Sport, Leo Ostigard è pronto a lasciare il Napoli, una decisione già pianificata a gennaio. Parallelamente, il brasiliano Natan potrebbe essere ceduto in prestito, con Verona ed Empoli tra i club interessati.

Un anno da titolare in un’altra squadra potrebbe essere vantaggioso per Natan, specialmente dopo che il Napoli non parteciperà alle competizioni europee nella prossima stagione.

Le parole di Vincenzo D’Angelo

“Leo Ostigard andrà via dal Napoli, come voleva fare già nello scorso mese di gennaio, così come il brasiliano Natan che potrebbe trovare una destinazione in prestito: piace al Verona e all’Empoli, magari un’annata da titolare non può che fargli bene.

Considerando l’assenza di coppe, giocare di più altrove potrebbe essere la scelta migliore”, ha detto il giornalista a Radio Kiss Kiss durante il programma Radio Goal. Non ci resta, dunque, che attendere le mosse del club.