Napoli, Ostigard in trattativa: ultimi dettagli da concordare

Il Napoli ha concluso questa stagione blindando un importante posto in Champions League. Ora è tempo di bilanci ma anche di rinfrescare la rosa per essere più competitivi in campionato e lottare per lo scudetto. Tanti i nomi circolati in queste settimane, uno tra questi Ostigard del Brighton.

Trattativa in corso: ultimi dettagli da definire

Con il ritorno di Tuanzebe in Inghilterra per fine prestito, il club azzurro è alla ricerca del quarto centrale di difesa. La scelta potrebbe essere ricaduta proprio su Leo Ostigard, difensore norvegese tornato, dopo il prestito, dal Genoa al Brighton.

A parlare di questa trattativa ci ha pensato Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato su Sky. Stando alle sue parole, il Napoli avrebbe avviato una trattativa con il Brighton: 3 milioni più bonus con percentuale rivendita.

Tuttavia, gli ultimi dettagli devono ancora essere definiti, soprattutto per quanto riguarda bonus e percentuali. Le due parti infatti si rivedranno presto per discuterne e trovare un accordo.