Napoli, Ostigard pronto all’addio: Genoa interessato, sul piatto una cifra tra i 5 e i 7 milioni di euro

Così come Eljif Elmas, anche Leo Ostigard sembra destinato a salutare. Il motivo sembra essere lo stesso del giocatore macedone, con il Napoli di Aurelio De Laurentiis che non vuole trattenere giocatori che vogliono chiedere forzatamente la titolarità all’interno del gruppo.

Tra le squadre interessate al difensore del Napoli vi è il Genoa, il quale sta cercando un sostituto di Dragusin. È proprio il portale Tuttomercatoweb.com a riportare dell’interessamento del club ligure, rivelando anche le possibili cifre dell’operazione.

“La società genovese è pronta a mettere sul piatto una cifra tra i 5 e i 7 milioni di euro per prendere il centrale classe 1999 a titolo definitivo e a questo punto il Napoli deve soltanto decidere se accettare o meno la proposta, lasciando partire il difensore che alla corte di Alberto Gilardino avrebbe certamente più possibilità di giocare”.

Il difensore partenopeo, quindi, potrebbe presto lasciare il club per trasferirsi nella sua ex squadra. Proprio un anno e mezzo fa il centrale si è trasferito in Campania per una cifra più o meno simile.