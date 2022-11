Napoli, Ostigard resta senza vestiti per festeggiare con i tifosi: la perplessità di Diletta Leotta

Ieri pomeriggio è andato in onda il match tra Atalanta e Napoli, vinto dagli azzurri per 2-1. Sembra una stagione incredibile quella del club guidato da Aurelio De Laurentiis ma la strada è ancora molto lunga per bilanciarsi troppo. Un grande protagonista inaspettato è stato Leo Ostigard, il quale seppur in panchina ha lasciato tutti senza parole.

Show dalla panchina

Il calciatore si è riscaldato per tutto il tempo ma non è mai entrato per giocato. Tuttavia, a fine match il Ostigard ha corso per tutto il campo in mutande prima di rientrare negli spogliatoi. Un episodio molto strano come ha anche commentato Diletta Leotta, inviata e volto DAZN.

Nonostante la stranezza e perplessità iniziale, è poi arrivata una spiegazione. Il giocatore è andato a festeggiare con i tifosi del Napoli la vittoria e, regalando tutti i suoi indumenti, è rimasto letteralmente in mutande.

Spalletti si fida molto del norvegese, pertanto potrebbe trovare spazio durante le prossime due partite, Empoli e Udinese.