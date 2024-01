Napoli, Ostigard vicino alla cessione a titolo definitivo per 7 milioni di euro

Così come Eljif Elmas, anche Leo Ostigard sembra destinato a salutare. Il motivo sembra essere lo stesso del giocatore macedone, con il Napoli di Aurelio De Laurentiis che non vuole trattenere giocatori scontenti, con il difensore che avrebbe ancora meno spazio con l’arrivo del nuovo centrale.

Per questo motivo il difensore è prossimo alla cessione e potrebbe presto trasferirsi al Genoa. Il club ligure, infatti, avrebbe già presentato la sua offerta da 7 milioni di euro al presidente Aurelio De Laurentiis. Ostigard si trasferirebbe quindi a titolo definitivo.

LEO OSTIGARD VIA DA NAPOLI A GENNAIO, VUOLE IL GENOA: AFFARE DA 7 MILIONI DI EURO

Il difensore partenopeo, quindi, potrebbe presto lasciare il club per trasferirsi nella sua ex squadra. Proprio un anno e mezzo fa il centrale si è trasferito in Campania per una cifra più o meno simile.