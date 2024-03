Napoli, ottime prestazioni per Coli Saco con l’Ancona

Coli Saco, di proprietà del Napoli, sta dimostrando una stagione estremamente positiva con la maglia dell’Ancona: l’ultima rete segnata contro Rimini rappresenta il suo terzo gol nelle ultime quattro partite.

Il centrocampista, in prestito dal club azzurro, ha collezionato un totale di 5 gol e un assist in 24 partite disputate, confermandosi come un pilastro. La sua crescita è evidente, tanto che è considerato una delle sorprese più brillanti dell’attuale stagione di Serie C.

Caratteristiche di Coli Saco

Con la sua giovane età, classe 2002, e la stazza imponente di quasi due metri, Saco si prospetta come un profilo interessante anche per gli azzurri. Il suo rendimento attuale lo renderà sicuramente oggetto di valutazione da parte del Napoli, al quale farà ritorno il prossimo 30 giugno.

Nel corso del prossimo ritiro estivo, il Napoli potrebbe rivalutare ulteriormente il giocatore. Già in passato, durante ritiri estivi precedenti, Rudi Garcia ha elogiato le capacità del giovane calciatore.