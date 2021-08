Napoli, Ounas ai saluti: Spalletti contrario alla cessione dell’attaccante

Il calciomercato del Napoli, fino a questo momento, non è stato per nulla sfavillante. I tifosi azzurri sicuramente si aspettavano qualcosa in più ma le difficoltà economiche dovute alla mancata qualificazione in Champions League e la crisi per via del Covid hanno portato il presidente De Laurentiis ad una politica di spending review.

Intanto alcuni calciatori potrebbero fare le valigie già nelle prossime ore. Tra questi vi è anche Adam Ounas.

Il calciatore è infatti richiesto da diversi club europei, con il Marsiglia che si è fatto sotto negli ultimi giorni.

Il club francese sarebbe infatti disposto ad accettare le condizioni economiche imposte dalla SSC Napoli, con il giocatore che ben accetterebbe la proposta del Marsiglia.

Ad essere contrario all’operazione è però Luciano Spalletti. Il mister avrebbe infatti preferito la permanenza dell’attaccante esterno dal momento che lo ritiene un elemento valido per il presente e per il futuro della squadra.