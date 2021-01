Napoli, Ounas cambia ancora: il giocatore lascia il Cagliari e va al Crotone

Non c’è pace per Adam Ounas che si riscopre globetrotter della formazione azzurra. Dopo i prestito al Nizza dello scorso anno, il ventiquattrenne franco-algerino questa volta si supera mettendo a referto addirittura un doppio passaggio in una sola stagione. Dal Cagliari, infatti, l’attaccante esterno del Napoli passa improvvisamente al Crotone dove finirà la stagione sotto la guida di Stroppa.

A dare la notizia del nuovo trasferimento ci ha pensato la redazione sportiva di Sky che parla di un accordo ormai ad un passo. Il Cagliari non si opporrà anche considerato lo scarso impegno del giocatore in terra sarda.

Il Crotone cerca di dare una scossa alla squadra e soprattutto alla classifica con l’inserimento in rosa del fantasista di proprietà del Napoli. Ounas troverà nei rossoblù calabresi un gruppo in cui diventare subito un punto fermo, dando una svolta anche alla sua carriera, fin qui costellata da tante, troppe bocciature.

Il ragazzo, considerato un vero talento nelle giovanili del Bordeaux, ha in effetti deluso le forti aspettative che in tanti riponevano nelle sue doti. Brevilineo e dotato di un’ottima visione del gioco, Ounas ha finito per diventare l’oggetto misterioso della panchina del Napoli, in questi ultimi anni trascinata dalle presenze ingombranti di Insigne e Mertens su tutte.

Il nuovo capitolo al Crotone non si aprirà comunque nel più semplice dei modi. I pitagorici hanno davanti, infatti, un calendario che presenta tra domenica e il prossimo mese di febbraio i match contro Genoa, Milan, Sassuolo e Juventus. Un vero battesimo del fuoco per Ounas e i suoi nuovi compagni.