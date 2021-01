Napoli, Ounas manda ADL su tutte le furie: salta il trasferimento al Crotone?

In questa sessione di calciomercato invernale il Napoli sta pensando più alle cessioni che ai nuovi acquisti. Il presidente Aurelio De Laurentiis è infatti stato chiaro, raccomandando a Giuntoli di vendere gli esuberi.

Ci sono poi i calciatori in prestito. Quest’ultimi, come ad esempio Ounas, sono ancora di proprietà del Napoli ma nelle loro squadre non stanno incidendo per nulla.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, sarebbe stato trovato l’accordo tra Napoli-Cagliari e Crotone per il trasferimento dell’attaccante azzurro in Calabria.

Tutti d’accordo, tranne il diretto interessato. Ounas avrebbe infatti chiesto qualche altra ora di tempo per pensarci, mandando Aurelio De Laurentiis su tutte le furie.

Per il momento, quindi, una fumata grigia-nera per il trasferimento in Calabria dell’attaccante partenopeo. Arrivato tra mille aspettative durante l’era Sarri, Ounas non è mai riuscito ad esplodere con la società azzurra che ha allora deciso di venderlo in prestito in mancanza di offerte concrete.